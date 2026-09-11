Fernando Ortiz confirma que Vozinha será titular en el partido de Colo-Colo frente a D. Concepción

Colo-Colo buscará este domingo retomar la senda de la victoria cuando reciba a Deportes Concepción en el estadio Monumental, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

En la previa al cotejo, el técnico Fernando Ortiz confirmó que Vozinha sumará su segunda titularidad consecutiva por el certamen, tras ser estelar en el empate ante Huachipato en la fecha pasada.

"Sí, Josi (Vozinha) va a atajar el día domingo. El partido pasado fue exigido, pero no de la manera en que yo lo quería ver, así que va a atajar de nuevo este fin de semana", expresó el estratego argentino en conferencia de prensa.

Además, el trasandino destacó la nominación del portero caboverdiano al Balón de Oro en la categoría de mejor arquero de la temporada: "Bien merecido lo tiene. Sus actuaciones en el Mundial fueron extraordinarias. Lo felicité y le dije que disfrute, porque esas cosas no suceden todos los años".

También, el "Tano" abordó el encuentro que tuvo esta semana con Mirko Jozic, histórico técnico croata que llevó al "Cacique" a ganar el título de la Copa Libertadores en 1991.

"Soy un afortunado de conocerlo. No lo conocía. Es un placer escuchar sus palabras; es un entrenador que logró algo único para Colo-Colo y para el país. Estoy agradecido de que se haya acercado a las instalaciones del club para compartir su experiencia conmigo y con los jugadores", sentenció Fernando Ortiz.

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