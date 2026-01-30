Fernando Ortiz advierte a D. Limache previo al debut por la Liga de Primera: "Se merecen respeto, pero queremos ganar"

Colo-Colo hará este sábado su estreno en la Liga de Primera cuando visite a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Y este viernes, el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz, anticipó el debut de su escuadra ante el conjunto "tomatero" y aseguró que el equipo solamente espera ganar en el inicio del certamen.

"Hemos logrado semanas muy intensas, con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos muy importantes en Uruguay", expresó el DT en un video publicado por las redes oficiales del club.

Sobre el elenco limachino, el adiestrador sostuvo: "Como todos sabemos, siempre el rival es un rival que a nuestra institución le juega de una manera siempre diferente porque saben que enfrentan a un gran equipo que es Colo-Colo".

Además, mencionó que "nosotros los vamos a respetar como respetamos a todo rival, pero iremos a proponer, a insistir en sacar una victoria desde el minuto cero, el respeto que se merece, pero nosotros queremos ganar".

Por último, sobre jugar como visita, Ortiz comentó: "Sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo, la idea es que siempre se vea un Colo-Colo competitivo".

