Excompañero de Arturo Vidal en Juventus le dedica elogios: "Era un monstruo, otra categoría"

Si hay un club donde Arturo Vidal dejó huella es en Juventus. El chileno se convirtió en una estrella durante el paso que tuvo por el cuadro italiano entre 2011 y 2015, donde conquistó siete títulos.

Fernando Llorente, compañero del "king" en la "Vecchia Signora", recordó al futbolista nacional al realizar una comparación con Weston McKennie, actual mediocampista de los "bianconeri".

"Yo tengo debilidad por McKennie. Tiene algo de Vidal: corre, persigue y marca. Pero Arturo era un monstruo, otra categoría. Nunca había visto, antes ni después, a alguien como él", reconoció el campeón del mundo en 2010 con España en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

"Con Arturo bastaría para que la 'Juve' volviera a la senda de la victoria", añadió sobre el bicampeón de América con la Roja.

Por último, Llorente agregó: "Vidal no era un profesional como (Giorgio) Chiellini o (Claudio) Marchisio. Digamos que tenía un estilo de vida diferente… Puede que llegara cansado al campo, pero en los entrenamientos siempre era más rápido que los demás. Increíble, un gran compañero".

(Imagen: Getty Images / Valerio Pennicino)

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