Fernando Gago recibió una fecha de sanción tras su expulsión en el Clásico Universitario

El Clásico Universitario donde Universidad Católica derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en el Claro Arena terminó con bastante polémica, donde una de ellas fue la expulsión del técnico de los azules, Fernando Gago, tras encarar al árbitro Diego Flores.

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la sanción que le otorgó al estratego trasandino del cuadro laico.

En ese sentido, el organismo le dio una fecha de castigo al DT, por lo que no podrá dirigir a la U en el crucial partido de este domingo ante Cobresal, a las 15:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, por la 27° fecha de la Liga de Primera.

Consignar que el lunes, el juez entregó el informe donde detalló que le mostró tarjeta roja al entrenador argentino porque al término del cotejo "ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro".

Además, al réferi añadió que "posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome".

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