Fernando Gago puso paños fríos por la falta de gol de la U. de Chile en los últimos partidos

Frente a los cuestionamientos surgidos tras no lograr anotar ni generar mayor peligro en los recientes compromisos frente a Everton y Ñublense, el entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, transmitió un mensaje de total tranquilidad respecto al rendimiento ofensivo de su escuadra.

Durante la tradicional atención a los medios previa al esperado cruce contra Universidad Católica, el adiestrador del conjunto laico descartó sentir inquietud por la falta de festejos.

Para justificar su postura, el argentino recordó que "en los dos primeros partidos convertimos siete goles, pero es un proceso, llevamos poco tiempo de trabajar y los chicos se adaptaron muy bien a la forma que tenemos de entrenar, y a partir de eso buscaremos las mejores soluciones para tener situaciones favorables de gol y tratar de hacer lo mismo defensivamente".

Al proyectar el inminente derbi frente a la UC, "Pintita" enfatizó que la clave principal radicará en "entender el partido que vamos a jugar, entender las situaciones de juego que queremos llevar a cabo y saber lo que el rival nos puede proponer. A partir de eso hay que tener soluciones".

En esa misma línea de análisis, el estratega complementó sus expectativas para el duelo: "Tenemos que tener la tranquilidad y la idea de cómo vamos a afrontar el partido. Espero que sea un buen espectáculo, para que la gente lo pueda disfrutar y para que el hincha se vaya con una alegría a su casa".

Sobre el estado anímico de sus pupilos, el exjugador trasandino destacó que "el plantel está bien, con muchas ganas y con la ambición de querer jugar un clásico, también con la ansiedad lógica que te genera esta clase de partidos. Tratamos de llegar de la mejor forma posible al partido".

Finalmente, el director técnico se refirió a la situación médica del volante Charles Aránguiz, quien se encuentra superando una lesión. Respecto a su eventual convocatoria, el DT precisó: "Está en el proceso último de su recuperación y mañana (viernes) veremos en qué condiciones está para saber si lo incluimos en la lista".

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