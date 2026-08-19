Fernando Gago palpita el Superclásico ante Colo-Colo: "Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad"

En Universidad de Chile ya palpitan el Superclásico de este domingo ante Colo-Colo en el Estadio Nacional, donde buscarán un triunfo para recortar distancia en la tabla con el "Cacique", que marcha como sólido líder de la Liga de Primera.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago anticipó lo que será su primer derbi ante los albos desde que arribó a la banca del conjunto estudiantil.

"Todos son distintos. Cada uno tiene particularidad desde la historia, momentos de partido. Desde el lugar que cada uno afronta el partido, con mucha ganas, ilusión, porque jugamos con nuestra gente y es importante para hacer un buen partido", expresó el adiestrador en conversación con TNT Sports.

Además, enfatizó en que está solamente enfocado en su equipo más que en la lucha por el título: "Es un equipo que viene sumando muchos puntos. Necesitamos acortar la distancia y tenemos la posibilidad. No dependemos de nadie, será una linda prueba para ver dónde queremos estar parados, de entender que podemos acortar distancia y que es el objetivo hasta fin de año".

Por último, se refirió al técnico del conjunto de Macul, Fernando Ortiz, a quien enfrentó en 2024 en México, cuando venció con Chivas al Monterrey del actual técnico albo: "Lo conozco a Fernando. Lo hemos enfrentado más como entrenador, no recuerdo haber jugado como jugador, tiene largo camino y con un equipo que trabaja a su gusto y trataremos de llevar el partido a lo que queremos jugar nosotros".

PURANOTICIA