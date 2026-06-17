Fernando Gago negó contactos con dos posibles refuerzos para la U: "No me comuniqué con ninguno"

Universidad de Chile se alista para enfrentar este jueves a O'Higgins en el Estadio Nacional, en un partido pendiente por la 13° fecha de la Liga de Primera.

Y en la antesala al cotejo frente a los celestes, el técnico de los azules, Fernando Gago, habló en conferencia de prensa, donde aprovechó de desmentir posibles fichajes del conjunto estudiantil, como el de Camilo Rey Domenech, a quien habría pedido por su conocimiento en Boca Juniors y Lucas Janson.

De manera tajante, el estratego argentino respondió que "no me comuniqué con ninguno de los dos jugadores".

"Con respecto a la posiciones, es lo que vengo repitiendo, habrá muchas posibilidades de mercado que quizás no analizamos al día de hoy. Habrá salidas, jugadores, algunos que el técnico no quiere que sigan" añadió el DT.

Por último, el adiestrador trasandino dejó un potente mensaje a quienes se integren de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

"Que sepan que esta institución apunta a querer lograr un título, apunta a ser un equipo competitivo y a un sentimiento de pertinencia. Creo mucho en eso, de entender y jugar con el sentimiento de lo que es la gente. Es muy importante lo que implica la gente que llena el estadio y acompañan. A partir de eso, el jugador lo tiene que demostrar dentro del campo. Contagiar desde fuera hacia adentro para que el ambiente sea bueno”, sentenció Gago.

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