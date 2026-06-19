Fernando Gago es internado en Santiago tras sufrir complicación médica

Preocupación generó en las últimas horas el estado de salud de Fernando Gago, técnico de Universidad de Chile, quien fue internado durante la madrugada en una clínica de Santiago tras presentar un problema médico.

El club universitario informó la situación mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, en el que entregó detalles sobre el estado del entrenador argentino.

"Informamos que nuestro director técnico se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", sostuvo la U en su cuenta de X.

"Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", añadió el elenco universitario sobre el estado de salud del trasandino.

Cabe consignar que esta situación se produjo horas después de que el jueves Universidad de Chile venciera por 2-0 a O'Higgins en el Estadio Nacional, en duelo pendiente por la 13° fecha del Campeonato Nacional.

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