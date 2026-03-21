Fernando Gago dio inicio a su era en Universidad de Chile con primera práctica

Fernando Gago llegó a Chile la mañana del viernes y, pocas horas después, firmó su contrato como nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Este sábado, el exvolante encabezó su primer entrenamiento en el Centro Deportivo Azul (CDA), demostrando que tanto él como el club quieren avanzar sin perder tiempo.

Tras ser presentado formalmente a los jugadores por el director deportivo, Manuel Mayo, Gago ingresó a la cancha acompañado de su cuerpo técnico: Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes, y Roberto Luzzi a cargo de la preparación física.

Con computadora en mano y pelota al pie, el técnico dirigió sus primeras indicaciones, interactuando directamente con los futbolistas, quienes llegaban con cierta molestia tras el empate 2-2 ante La Serena en su debut en Copa de la Liga.

El debut de Fernando Gago en la banca azul está programado para este martes 24 de marzo, cuando Universidad de Chile enfrente a Unión La Calera en el Estadio Nacional.

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