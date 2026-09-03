Fernando Gago descarta quiebre en la U y asegura que la relación con el plantel es "espectacular"

Universidad de Chile vive uno de sus momentos más complicados en esta temporada. El cuadro azul suma dos derrotas consecutivas en la Liga de Primera y a eso se suman los rumores sobre un supuesto quiebre entre el técnico Fernando Gago y el plantel.

Por eso, en la conferencia de prensa de este jueves al entrenador argentino le consultaron sobre el supuesto distanciamiento con los jugadores, a lo que el DT respondió de manera categórica.

"Buscar conflictos después de dos derrotas es fácil", comenzó diciendo el adiestrador trasandino del conjunto estudiantil, golpeando la mesa sobre el tema.

"La relación es espectacular. Es una relación magnifica de diálogo constante, con entrenamientos buenos. No tengo por qué aclarar cosas", añadió.

Respecto a los estilos de entrenamientos, sostuvo que el "fútbol se hace todos los días. La formación la quieren saber ustedes o el equipo. Hay un montón de cosas donde se busca el conflicto, hace dos semanas entrenábamos igual. Hace años entreno igual y en Europa me enseñaron así. Buscar conflicto después de derrotas es fácil, entrenamos todo, las distintas situaciones de juego, donde nos pueden dañar. Cada uno tiene su forma".

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