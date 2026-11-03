Fernando Díaz se ilusiona con clasificar a la Copa Sudamericana con D. Concepción: "Hay que seguir luchando"

Deportes Concepción regresó al triunfo en la Liga de Primera al vencer por 1-0 como local a Palestino, resultado que lo metió en la pelea por clasificar a torneos internacionales.

Tras la victoria, el técnico del cuadro penquista, Fernando Díaz, valoró el resultado que les permite seguir luchando por la Copa Sudamericana.

"Era un partido muy importante. Nuestra posibilidad de seguir en carrera para una ilusión de hace rato: una copa. Hemos hecho una buena segunda parte del Campeonato, no habíamos podido ganar los últimos dos partidos. Por lo tanto eran finales para nosotros. Seguimos en carrera ante un rival difícil y quedamos más cerca de ellos", expresó el DT en TNT Sports.

"El esfuerzo que hacen los jugadores. Ustedes entenderán que ellos hicieron un esfuerzo muy fuerte en un equipo donde había muy poca esperanza y logramos muchos resultados importantes. Eso trae un desgaste, pero el plantel entendió que primero había que olvidarse del descenso y luego, luchar por una copa", añadió.

Sobre la chance de clasificar a un torneo continental, sostuvo: "Es la ilusión que tiene la gente y nos hace jugar con esa ilusión".

Además, recordó que su arribo a la banca del conjunto lila fue para escapar del fantasma de la Primera B: "Llegué con el objetivo de salir del descenso, lo hicimos y nos alejamos. El rendimiento y la entrega de los jugadores hace un equipo sólido y competitivo. Esperamos que eso nos alcance. Estamos con el objetivo cumplido hace rato, pero hay que seguir luchando por esa ilusión de la gente".

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