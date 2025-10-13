Fernando Díaz habría renunciado a la banca del colista D. Iquique a siete fechas de que termine el Campeonato

Cuando faltan siete jornadas para el término de la Liga de Primera, Deportes Iquique, colista del certamen, se quedó sin entrenador.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, Fernando Díaz presentó su renuncia ante la dirigencia de los "Dragones Celestes".

La determinación del estratego llegaría a solo días del partido frente a O'Higgins, por la 24ª fecha del torneo local, el cual está programado para el viernes a las 20:30 horas en el estadio Tierra de Campeones.

Cabe señalar que el cuadro nortino se encuentra en el último lugar de la tabla, con 14 puntos, mientras que el penúltimo, Deportes Limache, tiene 18 unidades. Ambos elencos están en zona de descenso, a siete fechas del final.

