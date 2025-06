Fernando Díaz descartó renunciar a Deportes Iquique: "Esto lo he vivido muchas veces"

Deportes Iquique no logra salir del fondo de la tabla del Campeonato Nacional, pues la noche del lunes cayó por 2-1 frente a Everton en el estadio Tierra de Campeones y se mantuvo como colista absoluto del certamen, en plena zona de descenso directo.

Con esto, los Dragones Celestes sumaron su cuarta derrota en los últimos cinco partidos por el certamen, y ni siquiera con la llegada de Fernando Díaz como entrenador logran repuntar.

Sin embargo, el estratego descartó renunciar a la banca del conjunto nortino tras ser consultado sobre esa opción en conferencia de prensa.

"Estas situaciones las he vivido muchas veces en mi carrera y peores que estas y con mazazos más fuertes que este. Por lo tanto, cada uno tiene experiencias que le permiten confiar o no en su capacidad y como a mí me ha pasado otras veces y sí lo he sacado adelante, creo que también lo puedo hacer acá", expresó el "Nano".

"Esta es una lucha dura y de repente te dan mazazos como este y la única manera de salir adelante es seguir luchando, apretar los dientes y dar frente, es la única manera, con resultados positivos y negativos. Y ahí es donde el jugador y todo el mundo tiene que sacar las fuerzas para superar este momento", añadió.

Sobre la caída ante los ruleteros, sostuvo: "Obviamente hoy día todos tenemos que estar quemados y cualquier cosa que se pueda catalogar, pero mañana ya hay que entrenar como deportista profesional a pensar que se le puede ganar a Universidad de Chile o al equipo que venga. Esa es la única manera de que en algún momento se vayan arreglando las cosas".

Por último, apuntó contra el duelo pendiente ante Colo Colo de la semana pasada, por no tener suficiente tiempo de recuperación: "El primer tiempo fue bajo, con muchas fallas individuales, de control de balón, de aguantar y hacer una segunda jugada, estuvimos separados al medio. En el segundo tiempo el equipo mejora con diferentes variantes (...) pero con dos goles muy evitables, no se puede repetir".

