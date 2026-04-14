Fernando de Paul apuesta por celebrar el aniversario 101 de Colo-Colo con victoria ante Palestino

Fernando De Paul anticipó el partido de este domingo ante Palestino por la Liga de Primera, enfrentamiento agendado en plena conmemoración de los 101 años de Colo-Colo.

Luego de formar parte de una actividad comercial ligada al club, el arquero se refirió a la importancia de regalarle una victoria a la fanaticada. "Al ser el aniversario de Colo Colo y todo lo que generan los hinchas, creo que lo mejor que podemos hacer en esta fecha es conseguir un triunfo. Así que tratamos de estar tranquilos, sabemos todo lo que genera Colo-Colo, pero tratamos de estar tranquilos y representar al hincha de la mejor manera dentro de la cancha", expresó.

Sobre la preparación del plantel para este compromiso, el "Tuto" aseguró que el enfoque está puesto en llegar en óptimas condiciones. En esa misma línea, apuntó que "nosotros estamos mentalizados en trabajar, en seguir mejorando y prepararnos para el partido del domingo. Un partido que va a ser difícil como todos, pero lo importante es que lleguemos todos a disposición del técnico y él va a ser quien decida quién esté mejor para jugar".

Al analizar al elenco de colonia, el guardameta desestimó que el desgaste internacional de su rival vaya a ser un factor de ventaja. Sobre esto, remarcó que "va a ser un equipo duro, es difícil para algunos equipos cuando tienen que jugar dos torneos, pero Palestino está acostumbrado, hace muchos años que viene jugando copas internacionales. Va a ser un rival difícil como todos".

Para cerrar sus declaraciones, el cancerbero valoró la condición de líder que ostenta actualmente el "Cacique". "Hoy estamos en una buena posición en el campeonato, falta muchísimo. Tenemos muchas cosas que mejorar. Nosotros tenemos bien claros los objetivos", finalizó.

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