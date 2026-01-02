Fernández Vial vuelve a la acción en 2026 con la mira puesta en el título de Tercera B

Luego de un año de inactividad, Fernández Vial volverá con todo en 2026 para participar en el torneo de Tercera B de la mano de su corporación, entidad que sigue enfrentada con la sociedad anónima que estaba a cargo del club.

Al margen de esta disputa, el presidente de la orgánica, Rolando Ramírez, tiene un solo propósito en mente para el conjunto penquista: ganar el título de la quinta categoría del balompié criollo.

"Cumplí mi primer objetivo que fue devolver al Vial a la competencia. Como lo cumplí sigo adelante con el segundo: ser campeón 2026", dijo el dirigente en conversación con el portal Sabes Deportes.

El mandamás vialino no se quedó solo ahí e hizo una promesa en caso de lo lograr su meta. "Si no soy campeón 2026, doy un paso al costado. Todos estamos aquí por amor y porque tenemos algo que entregar", subrayó.

Por último, el timonel del elenco aurinegro dejó en claro que "tenemos que subir en los próximos dos años para volver a Segunda profesional. Y esperemos que la división haya mutado a una categoría sustentable, porque hoy día es un cementerio de clubes que si no llegan muertos, llegan a morir ahí".

PURANOTICIA