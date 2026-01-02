Fernández Vial vuelve a la acción en 2026 con la mira puesta en el título de Tercera B

Rolando Ramírez, presidente de la corporación a cargo del Almirante, aseguró que el único objetivo del club para la temporada 2026 es ganar el torneo de Tercera B y reveló que en caso de no lograrlo, daría un paso al costado.
Luego de un año de inactividad, Fernández Vial volverá con todo en 2026 para participar en el torneo de Tercera B de la mano de su corporación, entidad que sigue enfrentada con la sociedad anónima que estaba a cargo del club.
Al margen de esta disputa, el presidente de la orgánica, Rolando Ramírez, tiene un solo propósito en mente para el conjunto penquista: ganar el título de la quinta categoría del balompié criollo.
"Cumplí mi primer objetivo que fue devolver al Vial a la competencia. Como lo cumplí sigo adelante con el segundo: ser campeón 2026", dijo el dirigente en conversación con el portal Sabes Deportes.
El mandamás vialino no se quedó solo ahí e hizo una promesa en caso de lo lograr su meta. "Si no soy campeón 2026, doy un paso al costado. Todos estamos aquí por amor y porque tenemos algo que entregar", subrayó.
Por último, el timonel del elenco aurinegro dejó en claro que "tenemos que subir en los próximos dos años para volver a Segunda profesional. Y esperemos que la división haya mutado a una categoría sustentable, porque hoy día es un cementerio de clubes que si no llegan muertos, llegan a morir ahí".
