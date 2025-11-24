Fernanda Pinilla hace una autocrítica y plantea que "como selección le hemos dado poco" a Christiane Endler

La defensora abordó la reincorporación de “Tiane” tras dos años ausente de la selección chilena.
En vísperas el partido ante Perú por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, Fernanda Pinilla se deshizo en elogios para la portera Christiane Endler, quien retornó a la Roja luego de dos años de ausencia.
En conversación con los medios en Juan Pinto Durán, la defensora reconoció que "es muy importante tenerla, por la calidad de compañera y persona que es. La extrañamos bastante en estos casi dos años que no estuvo con nosotras".
La exjugadora de Universidad de Chile también destacó la reciente nominación de la guardameta a los premios The Best. "Es muy destacado lo que está haciendo, cómo se ha mantenido. Su nivel es algo que nos tiene que motivar a nosotras como jugadoras y también a las más pequeñas que se vienen formando", puntualizó.
Fue entonces que "Pini" sorprendió con una inesperada autocrítica sobre el aporte del combinado criollo a "Tiane", remarcando que "lamentablemente, como selección le hemos dado poco a su gran carrera que ha tenido afuera, pero ella también vuelve para buscar esa clasificación, subirnos el nivel a nosotras, y nosotras también hemos tenido un salto de calidad en los últimos años".
Con respecto al choque ante el cuadro incaico y el posterior duelo con Paraguay, la zaguera del Club León sostuvo que "estamos con mucho entusiasmo e ilusionadas con lo que podamos conseguir. Creo que hicimos una buena fecha pasada y trataremos de ratificar ciertas cosas que salieron bien para conseguir esos seis puntos".
"En este formato, donde tenemos solo una rueda por jugar, cada partido es muy importante. Cerrar este año de forma positiva nos va a acercar a eso tan anhelado que queremos. Para nosotras es muy importante, y lo conversamos, no es una fecha definitoria, pero es importante y nos puede dar una ventaja importantísima", finalizó Pinilla.
PURANOTICIA