Felipe Salomoni asegura que pelearán el título de la U "hasta el final" y apunta a la Sudamericana

Universidad de Chile se alista para volver a la acción en el Campeonato Nacional 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20 que se disputa en el país. Los azules enfrentarán este lunes a Palestino en el estadio Santa Laura, por la 24° fecha.

Si bien el cuadro azul tiene un partido menos, está bastante lejos del exclusivo líder Coquimbo Unido. Pese a esto, el lateral Felipe Salomoni no se resigna y aseguró que, por más que sea casi imposible conquistar el título, lucharán hasta el final.

"¿Es imposible que ganemos el título? Es mérito de Coquimbo lo que está haciendo, porque es muy difícil lo que hecho hasta ahora. Pero nosotros tenemos que ganar todo lo que nos toque de ahora en adelante, se nos escaparon puntos que debíamos sumar, pero trataremos de intentar llegar lo más alto en el este torneo. Si no es el título hay que quedarse con el Chile 2", expresó el argentino en conferencia de prensa.

"Tenemos que ir partido a partido, acá en la U tenemos que ganarlos todos. Sabemos que alcanzar a Coquimbo está difícil, pero no dejaremos de intentarlo. Y en la Copa Sudamericana, todos sabemos lo que significa y que nos falta muy poco para conseguir ese objetivo", añadió.

Sobre el duelo ante los árabes, sostuvo: "Contra Palestino es un partido que se definirá por detalles, estaremos preparados para una batalla y miraremos al rival estos días para enfrentarlos de la mejor forma".

Por último, sobre el no poder ocupar el Estadio Nacional, debido al Mundial Sub 20, Salomoni comentó: "En el Estadio Nacional es donde más jugamos y se refleja, es como nuestra casa".

PURANOTICIA