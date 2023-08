Felipe Mora y su vuelta tras un año de inactividad: "Nunca había tenido una lesión tan grave"

Felipe Mora regresó a las canchas el pasado 24 de junio en Portland Timbers, después de casi un año fuera tras ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla izquierda. Incluso, el delantero chileno marcó un gol en su vuelta.

En conversación con ESPN, el atacante nacional reveló el drama vivido por la dolencia, al expresar que "una lesión que no me la esperaba, porque venía de un año muy bueno con el club y el año pasado me tocó hacerme dos operaciones, la segunda ya de mucho más tiempo fuera (de las canchas). Nunca había tenido una lesión tan grave en mi carrera, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta".

"La primera operación que tuve tenía la esperanza de quedar bien, pero después volví de la primera intervención quirúrugica y no me sentía bien, no estaba cómodo. La rodilla no me respondía como yo quería, entonces tuve que ir a operarme a otra ciudad", añadió.

Además, el ex Audax Italiano y Universidad de Chile se refirió a la locura que ha provocado la llegada del astro argentino Lionel Messi al Inter de Miami, diciendo que "todos se han vuelto locos con él y no le ha costado nada adaptarse. Es muy grato ver a ese tipo de jugadores. Su llegada ha cambiado la MLS y es bueno para su crecimiento".

Por último, sobre la opción de ser considerado por el técnico Eduardo Berizzo en este nuevo proceso en la Roja, Mora sostuvo que "siempre para el delantero es importante estar haciendo goles y espero hacerlos, para tener un llamado a la Selección. Como todo jugador, trabajo día a día para estar y ser un aporte".

