Felipe Mora cruza los dedos para volver a Universidad de Chile en su centenario

Felipe Mora ha sido vinculado en más de una ocasión para regresar a Universidad de Chile, aunque su retorno no se ha concretado y el delantero nacional se mantiene el Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Pero el atacante criollo ilusionó a los fanáticos del cuadro azul al realizar un guiño a la U través de redes sociales.

El ariete publicó en su cuenta de Instagram una fotografía celebrando el centenario del elenco norteamericano y un usuario le comentó: "Tenías que estar para los 100 años de la U, 'Pipe'".

Frente a esto, Mora respondió con un emoji de dedos cruzados, manifestando su deseo de que se pueda concretar un retorno al conjunto estudiantil.

Consignar que el centenario de Universidad de Chile se celebrará el próximo año, por lo que en esa fecha se podría dar un posible retorno a los laicos.

