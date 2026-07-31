Felipe Mora concreta su regreso a México y es oficializado como nuevo refuerzo del Atlético San Luis

Felipe Mora puso fin a su etapa en el Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) y continuará su carrera en el fútbol mexicano, luego de más de cinco años defendiendo al conjunto estadounidense.

El delantero chileno fue oficializado este jueves como nuevo refuerzo del Atlético San Luis, club que le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

"Nos complace anunciar la llegada del futbolista chileno Felipe Mora, que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora a nuestro equipo", publicó el club en sus redes sociales.

Con este fichaje, el atacante nacional inicia una nueva etapa en la Liga MX, donde defenderá la tercera camiseta de su carrera en México, tras sus pasos por Pumas UNAM y Cruz Azul.

El regreso de Mora al fútbol azteca marca el cierre de su ciclo en la MLS, competencia en la que se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del Portland Timbers durante las últimas temporadas.

(IMAGEN DE TNT SPORTS)

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