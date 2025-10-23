Felipe Mora anotó doblete y logró meter a Portland Timbers en playoffs de la MLS

El delantero chileno fue la gran figura en el triunfo de su escuadra ante Real Salt Lake, por el repechaje de la competencia norteamericana.
Tremenda jornada la que vivió el miércoles Felipe Mora en el Portland Timbers. El delantero chileno fue la gran figura al marcar un doblete en el triunfo por 3-1 ante el Real Salt Lake, por el repechaje de los playoffs de la Major League Soccer.
El atacante nacional abrió la cuenta a los 24' y luego aumentó a los 35', donde en ambos tantos ganó en el juego aéreo y capturó los rebotes para marcar.
El Real Salt Lake descontó antes de irse al descanso, a los 39', por medio de Justen Glad, mientras que el defensa canadiense Kamal Miller sentenció la victoria a los 81'.
De esta manera, Portland Timbers de Mora se metió en los playoffs de la competencia norteamericana y enfrentará a San Diego.
