Felipe Méndez asegura que en Colo-Colo están trabajando para "ganar todos los partidos" de la segunda rueda

En Colo-Colo ya dejaron atrás la dura derrota en el Superclásico ante Universidad de Chile y se enfocan de cara al partido de este sábado ante Deportes La Serena, por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

Si bien el "Cacique" quedó relegado en la tabla, al marchar en el noveno casillero y a 11 puntos de los líderes Audax Italiano y Coquimbo Unido, el volante Víctor Felipe Méndez manifestó su ilusión de poder repuntar en esta segunda parte de la temporada.

"No fue quizás un primer semestre bueno, pero el equipo está trabajando muy bien, fuerte para en esta segunda parte ganar todos los partidos. Es lo que necesitamos y debemos ir partido a partido. Vamos a ir encontrando mejoras porque el cuerpo técnico y jugadores confiamos en lo que se está haciendo", expresó el mediocampista en la conferencia de prensa de este jueves.

"La diferencia de puntos obviamente es real, no soy un jugador de mirar mucho la tabla. Me enfoco mucho en lo que va a ser el partido siguiente y ese debe ser nuestro pie inicial para revertir esta situación", añadió el ex Unión Española.

Por último, Méndez agregó que "si bien hay una diferencia, debemos estar convencidos en lo que nosotros hacemos. Si el segundo semestre sacamos la mayoría de puntos estaremos todos contentos, es lo que todos queremos".

