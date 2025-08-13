Felipe Loyola y duelo ante la U: "Es un lindo encuentro, Vienen bien"

Universidad de Chile recibirá este miércoles, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El plantel del cuadro argentino arribó la noche del martes a Santiago, entre ellos el chileno Felipe Loyola, quien vivirá un cotejo especial. Es que se reencontrará con Gustavo Álvarez, técnico de los azules y con quien salió campeón en Huachipato en 2023.

En la ocasión, el volante respondió a las palabras que tuvo el estratego en la conferencia de prensa, donde aseguró que "es un jugador que está en permanente crecimiento, crece día a día y no tiene techo".

En ese sentido, Loyola admitió que será un especial y en DSports expresó: "Sí, totalmente. Tengo muchos compañeros de la Selección chilena, también conozco al cuerpo técnico, es un lindo encuentro, vienen muy bien y contento de jugar este tipo de partido".

"Los conozco, les tengo mucho cariño, pero venimos a ganar a dar todo y llevarnos los tres puntos", añadió el seleccionado nacional.

