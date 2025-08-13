Click acá para ir directamente al contenido
Felipe Loyola y duelo ante la U: "Es un lindo encuentro, Vienen bien"

El volante de Independiente de Avellaneda admitió que el partido de este miércoles en el Estadio Nacional será especial, al reencontrarse con Gustavo Álvarez, con quien salió campeón en Huachipato, y con compañeros de la Selección chilena.

Miércoles 13 de agosto de 2025 09:05
Universidad de Chile recibirá este miércoles, a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, a Independiente de Avellaneda, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El plantel del cuadro argentino arribó la noche del martes a Santiago, entre ellos el chileno Felipe Loyola, quien vivirá un cotejo especial. Es que se reencontrará con Gustavo Álvarez, técnico de los azules y con quien salió campeón en Huachipato en 2023.

En la ocasión, el volante respondió a las palabras que tuvo el estratego en la conferencia de prensa, donde aseguró que "es un jugador que está en permanente crecimiento, crece día a día y no tiene techo".

En ese sentido, Loyola admitió que será un especial y en DSports expresó: "Sí, totalmente. Tengo muchos compañeros de la Selección chilena, también conozco al cuerpo técnico, es un lindo encuentro, vienen muy bien y contento de jugar este tipo de partido".

"Los conozco, les tengo mucho cariño, pero venimos a ganar a dar todo y llevarnos los tres puntos", añadió el seleccionado nacional.

