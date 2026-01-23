Felipe Loyola vio desde la banca la dura derrota del Pisa ante el Inter de Milán por la Serie A

El chileno arribó a mitad de semana al país de la bota para firmar por su nuevo equipo, al cual fue cedido con opción de compra proveniente de Independiente de Avellaneda y pese a que tuvo pocos entrenamientos en el cuerpo, su entrenador Alberto Gilardino lo convocó para el choque en el estadio Giuseppe Meazza.
A poco de haber llegado a Italia, Felipe Loyola fue convocado en Pisa, pero tuvo que conformarse con ver desde la banca la derrota por 6-2 de su elenco ante Inter de Milán, primero de la Serie A.
El chileno arribó a mitad de semana al país de la bota para firmar por su nuevo equipo, al cual fue cedido con opción de compra proveniente de Independiente de Avellaneda y pese a que tuvo pocos entrenamientos en el cuerpo, su entrenador Alberto Gilardino lo convocó para el choque en el estadio Giuseppe Meazza.
La escuadra toscana, penúltima del certamen italiano, tomó por sorpresa al puntero y llegó a estar 2-0 arriba en el marcador gracias a un doblete de Stefano Moreo (11' y 23').
Sin embargo, todo se empezó derrumbar para la visita tras una anotación de Piotr Zielinski (39'), en un cobro penal que generó airados reclamos del forastero por una presunta mano del rival.
A partir de ahí, el conjunto pisano perdió la concentración y dio vuelta el partido a través de Lautaro Martínez (41') y Francesco Esposito (45+2'). La "Torre" intentó reaccionar en el complemento, pero estuvo lejos de amagar el sólido triunfo del puntero, que sobre el final selló la goleada por medio de Federico Di Marco (82'), Ange-Yoan Bonny (86') y Henrikh Mkhitaryan (90+3').
De esta manera, el nuevo equipo de Loyola se estancó en el 19° puesto con apenas 14 puntos, superando únicamente por diferencia de gol al colista Hellas Verona.
"Pipe" buscará su oportunidad para debutar el próximo sábado, cuando Pisa reciba en casa a Sassuolo a contar de las 11:00 horas.
(Imagen: @Inter)
