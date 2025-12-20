Felipe Loyola recibe millonaria oferta desde Brasil y se acerca a su salida de Independiente

Felipe Loyola podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de Independiente. El volante de la selección chilena recibió en las últimas horas una importante oferta desde Brasil, lo que abrió un nuevo escenario respecto de su continuidad en el fútbol argentino.

Según información de la prensa trasandina, el histórico Santos FC, club que actualmente cuenta con Neymar en su plantel, presentó una propuesta formal para quedarse con el 80% del pase del mediocampista nacional, por un monto cercano a los seis millones de dólares.

La oferta llega pese a los esfuerzos del entrenador Gustavo Quinteros, quien manifestó su intención de mantener a Loyola como una pieza clave del proyecto deportivo del club. No obstante, la dirigencia de Independiente considera la cifra atractiva, aunque habría fijado un piso cercano a los siete millones de dólares para autorizar su salida.

La eventual transferencia es seguida con atención desde Chile, particularmente por Huachipato, club que conserva el 50% de la carta del jugador, lo que le permitiría recibir una parte significativa del monto final de la operación.

De concretarse la negociación, Loyola daría un nuevo salto en su carrera al arribar al fútbol brasileño, consolidándose como uno de los volantes chilenos con mayor proyección internacional, en un mercado competitivo y de alta exposición continental.

