Felipe Loyola recibe elogios de la prensa italiana tras su primer gol en Pisa SC

El mediocampista chileno Felipe Loyola vivió una jornada especial en el fútbol italiano al marcar su primer gol con la camiseta del Pisa SC, en el duelo ante el poderoso AC Milan. Pese a la derrota por 2-1, el volante fue la gran figura del conjunto toscano y se llevó elogios generalizados de la prensa local.

Aun cuando el resultado final no acompañó y Loyola cometió un penal en el inicio del segundo tiempo, el chileno mostró personalidad, despliegue e influencia en el mediocampo, siendo clave en la generación de juego y en la presión sobre el rival. Su gol para el 1-1 parcial fue uno de los puntos altos del compromiso.

El sitio especializado Calcio Mercato calificó al exvolante de Colo Colo con nota 7, señalando que “su actuación fue digna de un jugador del partido. Siempre en el centro del campo, presionó a todos y transformó la defensa en ataque. El gol fue una merecida recompensa a una actuación de primer nivel”.

Por su parte, Corriere della Sera evaluó al chileno con 6,5, destacando que “ya se ha asentado en su rol. Su primer gol en Italia aumenta las esperanzas del Pisa, alternándose con Aebischer en la construcción del juego”. En la misma línea, el portal Virgilio subrayó su control del balón y protagonismo en las jugadas decisivas.

Asimismo, Eurosport remarcó que Loyola “destaca en el mediocampo y congela al Milan con un derechazo imparable”, mientras que Tutto Mercato Web valoró su buena técnica y rápida reacción tras el penal cometido, destacando su capacidad para reponerse en un partido de alta exigencia, confirmando un prometedor inicio del chileno en el fútbol italiano.

