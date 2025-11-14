Felipe Loyola realizó potente llamado de cara al nuevo proceso de la Roja

El polifuncional seleccionado anticipó el amistoso de este sábado frente a Rusia y manifestó su confianza de cara al recambio generacional del combinado nacional.
La Selección chilena se alista para enfrentar este sábado a Rusia el primero de los dos amistosos en Sochi (el otro es el martes ante Perú) por esta fecha FIFA de noviembre.
Este jueves el volante Felipe Loyola anticipó el cotejo ante los dueños de casa y en la oportunidad se refirió a su motivación para estar en una Roja que no se juega absolutamente nada.
"El simple hecho de estar representando al país, a la Selección, no hay mayor motivación que esa. Es el sueño de todo jugador el representar al país, así que creo que es la motivación más grande. Te hablo desde lo personal, yo creo que mis compañeros piensan igual que yo. Cada vez que me ha tocado representar a mi país se vive una sensación única y qué mejor que representarlo acá en el extranjero", expresó el jugador de Independiente de Avellaneda.
Respecto al amistoso ante Rusia, anticipó que "va a ser un partido con mucha intensidad. Estuvimos viendo a Rusia y presionan bastante en la salida. Se posicionan hombre a hombre y te hacen una presión intensa, así que estamos trabajando para poder doblegar esa situación que proponen ellos".
Sobre la opaca actuación del combinado nacional en las últimas Eliminatorias, sostuvo: "Ya conversamos como grupo, dimos vuelta a la página y sabemos que estamos en un proceso nuevo que se está trabajando día a día. Hay muchas ganas, cada uno está haciendo lo mejor posible en sus clubes para cuando nos toque jugar por la selección estar preparados de la mejor manera. El grupo desea conseguir cosas importantes y eso es súper importante dentro de lo grupal. Hay una competencia sana, así que estoy muy contento por el grupo que se está armando y por el hambre que se muestra en el día a día".
En cuanto a su presente en el fútbol argentino y los rumores de su posible salida, comentó: "Ya me he recuperado de varias molestias que venía arrastrando y cada vez me siento mejor, así que estoy muy contento por volver a encontrarme con mi cuerpo bien y poder rendir de la forma que me gusta. Estoy viviendo el día a día y enfocado al cien por ciento en lo que es la selección. Después se verá cuál va a ser mi mejor opción y si no me quedaré en Independiente, que también estoy muy contento".
Por último, Loyola manifestó su confianza de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 y dejó un potente mensaje: "Mi llamado va netamente a apoyar, porque hay muchos jóvenes están haciendo sus primeros pasos en la selección y obviamente es difícil tener la responsabilidad de representar al país. Lo que se le pide a la gente es que nos apoyen, que en el proceso nuevo van a haber momentos donde nos va a salir todo y van a haber momentos donde vamos a sufrir. Es parte de ir construyendo el camino para el Mundial que viene, para la Copa América que viene y que sepan que de nuestro lado vamos a dar todo".
