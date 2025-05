Felipe Loyola por posible partida de Independiente : "No sé si es una despedida"

Independiente de Avellaneda goleó por 7-0 a Nacional Potosí, por el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y avanzó directo a los octavos de final del torneo internacional.

El Rojo aplastó al cuadro boliviano con goles de los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames, en un partido que pudo haber sido el último para el ex Huachipato con la camiseta del elenco argentino.



Es que el mediocampista nacional es una de las figuras del equipo y su buen rendimiento ya ha despertado el interés de otros clubes. De hecho, hace unas semanas, fue vinculado con el poderoso Bayern Múnich de Alemania.



Y el propio Loyola abrió la puerta para una posible partida al expresar a DSports: "No sé si es una despedida. Terminé muy contento. Tenía deseos de conseguir el título (en Argentina) y se nos escapó, pero no sé si lo veo como una despedida. No lo tengo claro. Hoy termina el primer semestre acá en el club y tengo la cabeza en la Selección chilena".



Sobre la Roja, sostuvo: "Sé que tenemos la situación complicada, pero tenemos que apretar los dientes y mientras haya 1% de posibilidad, de mi parte y de mis compañeros vamos a darlo todo".

PURANOTICIA