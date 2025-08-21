Felipe Loyola por graves incidentes en duelo ante la U: "Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia"

Los gravísimos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, donde se enfrentaron fanáticos de ambas escuadras, obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Felipe Loyola, volante del cuadro argentino y de la Selección chilena, lamentó lo ocurrido. Además, cuestionó la seguridad en el recinto.

"Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba", expresó a través de redes sociales.

"Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia", añadió el ex Huachipato.

Consignar que el bochorno ocurrido en el estadio Libertadores de América dejó a varios detenidos, entre ellos hinchas del cuadro azul, quienes además resultaron agredidos. Según detalló el elenco azul en un parte médico, hubo 19 heridos, donde uno de ellos está en riesgo vital.

