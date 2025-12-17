Felipe Loyola podría dejar Independiente ante interés de Boca Juniors por ficharlo para el 2026

Otra vez Felipe Loyola es protagonista en el mercado de fichajes del fútbol argentino. El seleccionado chileno desde hace rato que viene despertando el interés de diversos clubes europeos, vinculado hasta en el poderoso Bayern Múnich de Alemania.

Sin embargo, el polifuncional jugador nacional podría dar el salto en el propio balompié trasandino, luego de que en las últimas horas se diera a conocer una opción en Boca Juniors.

Michael Rincón, especialista en fichajes, aseguró que el cuadro "xeneize" ya conversó con el círculo cercano del jugador, por lo que tiene adelantado una parte importante su llegada al club.

"Viene conversando con el entorno del jugador. Al jugador le gusta la idea de jugar la Copa y salir de Independiente", sostuvo el comunicador.

Consignar que en Independiente ya avisaron que Loyola tiene una cláusula de salida de ocho millones de dólares y tiene contrato con el Rojo hasta 2028, aunque Huachipato también es dueño de una parte del pase del futbolista.

(Imagen: @pipe.loyola)

