Felipe Loyola no seguiría en Independiente: Quinteros confirma escenario de venta

La temporada 2025 llegó a su fin para Independiente, cuadro que no logró clasificar a los playoffs del torneo argentino y que ya comenzó a planificar su plantel para el próximo año bajo las directrices del entrenador Gustavo Quinteros.

En ese escenario, uno de los movimientos que asoma como seguro es la salida del volante chileno Felipe Loyola. El jugador formado en Colo Colo tuvo un rendimiento regular durante la campaña, pero igualmente despertó el interés de varios clubes del exterior, incluyendo algunos del fútbol europeo. Por lo mismo, en Avellaneda consideran prácticamente un hecho que el mediocampista no seguirá en el club para 2026.

“Creo que (Kevin) Lomónaco y Loyola son los jugadores que más posibilidades tienen de ser vendidos. Ya tuvieron ofertas y acercamientos en el pasado. Los dirigentes me lo dijeron desde un principio”, afirmó Quinteros, evidenciando que la dirigencia ya contempla un escenario sin el chileno.

El DT también adelantó que el club trabaja en reforzarse ante la inminente salida de piezas importantes: “Por eso buscamos alternativas para reemplazar a dos futbolistas fundamentales. Para que la reinversión alcance y podamos traer jugadores que mantengan el nivel del equipo y sumen en sectores donde no estuvimos tan bien”.

Entre las opciones que baraja Independiente para reforzar el mediocampo aparece otro chileno: Lucas Assadi, actual volante de Universidad de Chile, cuyo nombre ya circula como uno de los jugadores que interesan en Avellaneda de cara al 2026.

