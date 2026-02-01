Felipe Loyola debuta en el Pisa y deja buenas sensaciones pese a la derrota ante Sassuolo

Una semana después de haber arribado a Italia, el mediocampista nacional Felipe Loyola tuvo su esperado debut con la camiseta del Pisa, disputando todo el segundo tiempo en la derrota por 3-1 ante Sassuolo por la fecha 23 de la Serie A.

El chileno fue protagonista del único descuento de su equipo al recuperar un balón que terminó en la anotación de Michel Aebischer (51') y aunque no pudo evitar la caída del elenco negriazul, igualmente fue destacado por la exigente prensa italiana.

"El centrocampista chileno demostró su capacidad para ocupar el campo con eficacia, tanto en el bloqueo como en la construcción del juego. Esperamos verlo de titular en futuros partidos", destacaron en Pisa News, donde calificaron a "Pipe" con un seis.

Qui News Pisa mantuvo la misma nota, argumentando que el criollo "entra con agallas y algunas recuperaciones, intentando estructurar un área donde Pisa se rompía con frecuencia. No cambia el equilibrio por sí solo, pero al menos aporta claridad a los duelos y toma decisiones más lógicas. De ahora en adelante, podría convertirse en una solución más estable, pero también podría ser demasiado tarde para la supervivencia".

Por su parte, Oggi Sport Notizie valoró que el volante tuvo un "buen rendimiento en el mediocampo; después de todo, también es uno de los nuevos jugadores. Está demostrando algo bueno".

Menos entusiastas fueron en Calcio Mercato. "Una actuación que, a pesar de algunos errores, fue positiva", señalaron sobre el formado en Colo Colo.

Tutto Mercato Web rompió con la tendencia y deslizó críticas para el ex hombre de Independiente de Avellaneda, puntualizando que "no alteró el equilibrio del partido, con dificultades para encontrar la posición y el ritmo ante un mediocampo organizado y físico. No logró consolidar el mediocampo en los momentos cruciales de la segunda mitad, cuando el Pisa intentó desesperadamente la remontada tras el gol de Aebischer".

PURANOTICIA