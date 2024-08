Felipe Loyola asegura que en Argentina "se juega a uno o dos ritmos más que en Chile"

Felipe Loyola dio un salto en su carrera al dejar Huachipato y fichar en Independiente de Avellaneda, cuadro en el que ha comenzado de buena manera.

En conversación con D Sports Radio, el futbolista se refirió a sus primeros días en el "Rojo" y valoró las recomendaciones que recibió por parte de Mauricio Isla, quien se encontraba en el cuadro argentino antes de arribar a Colo-Colo.

"Conversé con él cuando se abrió la posibilidad, a compañeros argentinos. Todos me dijeron que fuera, que el club es gigante, que me iría bien. Isla también me habló muy bien del club, fue fundamental hablar con él y me dejó muy bien parado a Independiente", reconoció el nacional.

Además, alabó la gestión de su entrenador en Independiente, Julio Vaccari: "Es un técnico exigente e intenso, eso me sirve para acomodarme. Se parece mucho al estilo de trabajo que tenía el año pasado con Gustavo Álvarez en Huachipato. Vaccari ya me había buscado cuando estaba en Defensa y Justicia, ahora me volvió a llamar, eso me da confianza".

En cuanto a las diferencias entre las ligas de Argentina y Chile, sostuvo: "Es muy intenso, se juega a uno o dos ritmos más que en Chile, de mucho roce, mucha fricción. Hay que darle mucho valor a la pelota, porque te presionan mucho".

Por último, sobre el clásico de este domingo ante Racing Club, Loyola dijo: "El grupo está muy bien, jugar un clásico va a ser hermoso".

(Imagen: @Independiente)

