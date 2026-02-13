Felipe Loyola anotó su primer gol con la camiseta del Pisa en el amargo empate ante el AC Milan

Felipe Loyola vivió una amarga jornada este viernes, donde convirtió su primer gol en el fútbol europeo pero no le alcanzó al Pisa SC, conjunto que cayó por 2-1 ante AC Milan en la Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, por la fecha 25 de la Serie A.

El criollo sumó su segundo partido consecutivo como titular en el conjunto toscano y demostró toda su valía desde el primer tiempo, donde manejó los hilos de su equipo y destacó como el jugador con más kilómetros recorridos.

Sin embargo, esto de poco sirvió para los "neroazzurros", ya que en el último tramo de la fracción inicial, Zachary Athekame envió un centro al corazón del área y Ruben Loftus-Cheek adelantó a los "rossoneros" con certero cabezazo (38').

"Pipe" estuvo cerca de vestirse de villano luego de cometer un penal en el minuto 53. Por suerte para él, el delantero rival Niclas Füllkrug remató al poste y no pudo ampliar las cifras.

Con el correr del partido, el dueño de casa se apropió del balón y tras una veloz salida y un tiro bloqueado por la defensa, el chileno recuperó la pelota suelta y con un sutil disparo rasante al palo izquierdo del portero, emparejó las cifras (70').

No obstante, los locales fueron incapaces de sostener el resultado hasta el final del cotejo, siendo sorprendidos por una conquista de gran factura del experimentado centrocampista croata Luka Modric (85'), quien sentenció la victoria del AC Milan.

En los descuentos, la visita se quedó con un hombre menos por la expulsión de Adrian Rabiot y en paralelo, Loyola abandonó la cancha siendo reemplazado por Rafiu Durosinmi (90+2').

De esta manera, la "Torre" se estancó en el penúltimo puesto con los mismos 15 puntos del colista Hellas Verona, que podría superarlo en la tabla si este domingo suma unidades ante Parma.

El próximo lunes 23 a partir de las 14:30 horas, Pisa visitará a Fiorentina, otro de los elencos comprometidos con la lucha por la permanencia.

(Imagen: EFE)

