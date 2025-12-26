Felipe Gutiérrez fue oficializado como nuevo director técnico de D. La Serena

Deportes La Serena oficializó como su nuevo director técnico a Felipe Gutiérrez, quien viene de protagonizar una polémica en Perú.

Es que a tres días de haber asumido como ayudante de Jaime de la Pava en Sport Boys, el otrora mediocampista criollo se desvinculó del elenco incaico este mismo viernes para firmar por el cuadro "papayero".

"Como club, le deseamos el mayor de los éxitos a Felipe Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico en este nuevo desafío profesional, convencidos de que su liderazgo y compromiso serán un aporte para la institución ", indicaron desde la tienda granate en redes sociales.

En lo que será su primera incursión como entrenador principal en el Campeonato Nacional, "Pipe" contará con el exdefensa multicampeón con Universidad Católica, Germán Lanaro, como su asistente técnico, y el preparador físico Emiliano Fleitas, quien siguió los pasos del chileno y también salió de Sport Boys.

Cabe recordar que Gutiérrez tuvo un anterior paso por Deportes La Serena este mismo año, como ayudante de Cristian Paulucci, en un proceso donde apenas sumaron dos victorias en once partidos.

(Imagen: @CDLS_OFICIAL)

