Felipe Flores confiesa que firmó por Deportes Limache "por el proyecto que me ofreció"

Justo el día de su cumpleaños número 37, Felipe Flores acaba de firmar contrato con Deportes Limache, cuadro que tendrá una inédita primera experiencia en Primera B.

El delantero formado en Colo-Colo deja atrás dos años en Magallanes, donde consiguió el título de la Copa Chile y la Supercopa, pero también el descenso a Primera B.

Flores llega a Limache por dos años y, en conversación con Red Gol, el delantero señaló que "era momento de un nuevo desafío y por eso el venir acá a Limache por un nuevo proyecto, nuevo desafío en mi carrera".

"Gracias a Dios tuve opciones en otros clubes, lo cual siempre se agradece y me pone contento. Demuestra que estoy haciendo las cosas bien, porque en cada término de año existen posibilidades en clubes. Que piensen en mí para reforzar, la verdad que me pone muy muy orgulloso", agregó el experimentado atacante chileno.

También sostuvo que "elegimos Limache por el proyecto que me ofreció. Me llamó el técnico Víctor Rivero para decirme que me querían en su equipo y eso para un jugador la verdad que es súper importante. Además, eso va acompañado de la estabilidad que me ofreció con dos años de contrato".

Finalmente expuso que Deportes Limache "es un club que acaba de ascender por primera vez a la B, el cual me tiene gratamente sorprendido por todo lo que tiene, tiene lo que tiene un club de primera. Es un equipo que ha crecido mucho y todas estas cosas fueron las que me dieron a elegir Limache en estos dos años de carrera. Ojalá poder seguir haciendo historia esta vez en este club que es Deportes Limache".

PURANOTICIA