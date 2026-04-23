Felipe Correa pone fecha al nuevo DT de la Roja: “Esperamos que los caminos se junten de aquí a fin de año”

Pensando en el camino hacia el Mundial 2030, el banco del combinado nacional aún se mantiene vacante. Sin embargo, la búsqueda del próximo estratega de la Selección chilena ya contaría con un horizonte temporal definido para su resolución.

Para concretar el arribo del futuro entrenador de la escuadra nacional, actualmente se están llevando a cabo labores enfocadas en dividir la Federación de la ANFP, según confirmó Felipe Correa, quien se desempeña como gerente de selecciones.

Durante una entrevista concedida a la cadena ESPN, el directivo detalló los plazos institucionales y deportivos: "Como Federación estamos haciendo varias modificaciones. Lo que tiene relación con la separación y se va a ir desarrollando de aquí a fin de año. Presentaremos la propuesta para quién pueda dirigir a la Selección. Esperemos que los caminos se puedan juntar con el técnico que decidamos para ese proceso".

En esa misma línea, el funcionario complementó su postura sobre los tiempos que manejan, indicando que "El fútbol es dinámico. Sabemos que de aquí a noviembre, diciembre, pueden pasar muchas cosas y se pueden juntar esos caminos".

Finalmente, se le preguntó por las recientes declaraciones de Manuel Pellegrini. El estratega había puesto en duda la posibilidad de asumir en la Roja debido a su contrato vigente con el Betis. Ante esto, Correa contestó: "No me refiero a conversaciones individuales con ningún técnico. Pero más allá de Manuel, un proyecto técnico quiere certezas y estructuras. En eso se está trabajando. El directorio anunció una conformación del consejo de la Federación para que el proceso de separación sea bien llevado. No tengo dudas que vamos a contar con quién queramos para dirigir este proyecto".

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