Felipe Loyola lamenta la ausencia de la Roja en el Mundial: "Nos duele mucho"

La Selección chilena continúa su preparación en Lisboa con miras al amistoso que disputará este sábado ante Portugal en la ciudad de Oeiras, en uno de los últimos encuentros del año frente a un rival de primer nivel internacional.

En la antesala del compromiso, el volante Felipe Loyola abordó el complejo momento que atraviesa la Roja tras quedar fuera del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, reconociendo el dolor que existe al interior del plantel por no haber logrado la clasificación.

"Lo hemos hablado con Gabriel (Suazo), con Guillermo (Maripán). Nos duele mucho que se jugue el Mundial y no poder estar. Pasaron cosas, todos saben, no pudimos conseguirlo. No eramos menos que las selecciones que están adentro y hay que aprender de estas situaciones", expresó el jugador del Pisa de Italia en diálogo con TNT Sports.

Pese a la frustración por la eliminación, el mediocampista manifestó su confianza en el proceso de renovación que vive el combinado nacional y se mostró optimista respecto al futuro.

"Confío en el grupo nuevo que viene, y estoy seguro que en el otro Mundial vamos a estar ahí. Vamos a representar bien al país en todas las competencias que vamos a tener por delante, en un abrir y cerrar de ojos empiezan las otras eliminatorias, tendremos otra Copa América, estamos dando pasos adelante individualmente y tenemos que traer a la Selección ese granito cada uno".

Respecto al amistoso frente a Portugal, Loyola valoró la oportunidad de medirse ante una de las selecciones más competitivas del planeta y aseguró que el desafío debe ser enfrentado con ambición.

"La expectativa es hermosa por jugar ese tipo de partidos. Uno no tiene la posibilidad constante de enfrentar a ese tipo de rival y hay que aprovechar, aprender, competir. La mentalidad que tenemos que adquirir como grupo es pararnos de igual a igual, no mirar de abajo a arriba. Ellos son jugadores fuertes, están en primer nivel, pero los límites están en la cabeza, pero si los miramos de igual a igual, son 11 contra 11. Nos sirve para aprender y ver cuál es el nivel internacional que se va a presentar en el Mundial".

El encuentro ante Portugal aparece como una importante prueba para una Roja que busca reconstruirse tras la eliminación mundialista y sentar las bases de cara a las próximas Eliminatorias y la futura Copa América.

PURANOTICIA