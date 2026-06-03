Jaime Pizarro pone paños fríos ante el deseado retorno de Carlos Palacios a Colo-Colo

La posibilidad de un eventual regreso de Carlos Palacios a Colo-Colo volvió a encender la ilusión entre los hinchas albos, luego de que el actual jugador de Boca Juniors expresara públicamente su deseo de volver algún día al club que lo vio consolidarse en el fútbol chileno.

En medio de las especulaciones sobre un posible retorno de la "Joya", uno de los que abordó el tema fue Jaime Pizarro, director del área de fútbol de Blanco y Negro, quien puso paños fríos ante la opción de concretar un fichaje durante el presente mercado de invierno.

"Tuve la oportunidad de ver las imágenes y una apreciación que él daba, particularmente señalando que en el algún momento le gustaría volver a Colo-Colo", comenzó diciendo el ex ministro del Deporte.

Pizarro valoró las palabras del futbolista, aunque recalcó que cualquier posibilidad de regreso depende de múltiples factores.

"Ese momento no sé si podrá ser en algunos años más o cuándo podrá materializarse. Por supuesto que las expresiones de voluntad tienen que estar siempre acompañadas de la realidad, de los momentos y las condiciones para que se puedan llevar adelante”, añadió el "Káiser".

Asimismo, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 con el Cacique recordó que la situación contractual del atacante representa un factor determinante para cualquier negociación.

"Él es un jugador que tiene club en este momento y que tiene un largo contrato vigente. Por lo tanto, sobre esa materia, es solo una expresión de voluntad y entendemos que es un deseo futuro", sostuvo.

De esta manera, desde Blanco y Negro reconocen el interés manifestado por Palacios de volver a vestir la camiseta alba, aunque dejan en claro que, por ahora, se trata únicamente de una intención a largo plazo y no de una posibilidad concreta para el actual mercado de fichajes.

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