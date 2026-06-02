Jugadores de la UC y Colo-Colo conocieron sus castigos por pelea en el clásico disputado en el Claro Arena

Los protagonistas de la pelea del clásico que ganó Colo-Colo por 2-1 a Universidad Católica en el Claro Arena, disputado el pasado 24 de mayo, ya tienen castigo.

Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP citó a los cuatro jugadores cruzados y albos, quienes conocieron el veredicto.

En ese sentido, Vicente Bernedo, portero del conjunto de la franja se llevó la mayor sanción al recibir tres partidos de suspensión. De esta manera, el golero se perderá los duelos frente a Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Deportes Concepción.

En tanto, Daniel Gónzalez, defensa de los estudiantiles, solo recibió una fecha, por lo que solamente quedará descartado para el cotejo contra el Campanil.

Por su lado, los albos Joaquín Sosa y Javier Méndez recibieron dos partidos cada uno, por lo que se perderán el duelo contra Cobresal, por el cierre de la primera rueda y el encuentro contra Deportes Limache con el que iniciarán la segunda rueda.

PURANOTICIA