Felipe Correa anunció a Nicolás Córdova como director técnico de Chile para el cierre de las Clasificatorias

Hace unos días la ANFP oficializó el regreso de Felipe Correa como gerente de selecciones del organismo de Quilín, cargo que estaba vacante tras la renuncia de Marko Biskupovic.

Este viernes, el nuevo gerente de selecciones tuvo su primera actividad pública de vuelta en ese puesto, y en la ocasión ratificó que Nicolás Córdova se hará cargo de la Roja masculina adulta en los partidos de septiembre ante Brasil y Uruguay, por el cierre de las Clasificatorias para el Mundial 2026, donde el combinado nacional ya no tiene chances matemáticas de ir.

"El staff de selecciones juveniles asumirá el proceso, compatibilizándolo con el nutrido calendario que tenemos con esos planteles", expresó Correa en un punto de prensa en el complejo Juan Pinto Durán.

"Es un cuerpo técnico preparado para poder afrontar este segundo semestre y las instancias competitivas que queremos aprovechar de cara al 2030. Está todo enfocado en ese objetivo", añadió.

Sobre cómo lo harán cuando la Roja adulta y la Sub 20 coincidan en Brasil, explicó: "Algunos jugadores podrán participar del proceso mixto, según lo que defina el cuerpo técnico. El 8 de septiembre la sub 20 jugará con Arabia Saudita en Brasil, ese partido lo dirigirá Ariel Leporati, mientras Nicolás Córdova esté con la adulta. Se va a poder permear la metodología de trabajo, en términos competitivos, a la adulta. Nicolás y su staff es el indicado. No va a interferir en la planificación del Mundial Sub 20".

Por último, aclaró que se tomarán con calma la búsqueda de un entrenador definitivo con miras al proceso para el Mundial 2030: "Luego de este semestre seguiremos tomando decisiones. Está todo pensado en el nuevo proceso, sin tomar decisiones apresuradas en torno a buscar un nuevo entrenador, ya comenzamos a trabajar en lo que necesitamos en la selección".

