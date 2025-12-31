Federico Valdés aprueba la posible llegada de Juan Martín Lucero a la U: "Es un muy buen jugador"

Después de oficializar y presentar a Francisco Meneghini como su nuevo entrenador de cara a la siguiente temporada, en Universidad de Chile ya pueden comenzar en sumar los refuerzos para armar el plantel de cara al 2026.

Uno de los nombres que ha sido vinculado a los azules en las últimas horas es el del delantero argentino Juan Martín Lucero, ex Colo-Colo.

Si bien este rumor ha generado polémica, Federico Valdés, expresidente de Azul Azul y quien estuvo en la testera en el histórico título de la Copa Sudamericana en 2011, le dio el visto a una posible llegada del trasandino

"Lo que la U necesita hoy día es un centro delantero en plena vigencia. Ocurre lo mismo en el puesto de arquero, ocurre lo mismo en el puesto de central. Necesitamos jugadores que rindan al máximo ahora", reconoció el otrora timonel de los estudiantiles a BolaVip.

Además, añadió que "Charles Aránguiz jugó en Colo-Colo, es exactamente lo mismo. Lucero es un muy buen jugador de fútbol".

Por último, sobre la temporada 2026, Valdés sentenció que espera "una U campeona en el plano local, una participación destacada en la Copa Sudamericana y que empecemos a ver algo, algo de recuperación en el nivel de nuestra selección chilena que está tan a mal traer".

PURANOTICIA