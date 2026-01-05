Federico Mateos reconoció que no seguirá en U. de Chile: "Ya está hablado con la gente del club"

Federico Mateos, quien estuvo a préstamo en Ñublense durante el año pasado, regresó a Universidad de Chile y tras el primer día de pretemporada confirmó que no seguirá en el club.

En conversación con los medios en el Centro Deportivo Azul, el volante sostuvo que "ya está hablado con la gente del club, pero por mientras hay que seguir entrenando y mantenerse bien físicamente".

Sobre las opciones que se abren para su futuro, el trasandino indicó que "se están viendo (alternativas). La verdad que, por suerte hay cosas, pero hay que afinar algunos detalles".

Al ser consultado sobre si quería mantenerse en la U, el nacido en Boulogne remarcó que "este club es increíble, pero también hay que ver la parte futbolística, y si uno está más o menos, es difícil seguir en un club tan grande como este".

"Obviamente que uno siempre quiere jugar, pero también entiende las situaciones y como uno va madurando, lo mejor es terminar bien las cosas y estar bien con el club y como persona terminar bien", cerró Mateos.

