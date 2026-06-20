Federación de Fútbol tendría acuerdo de palabra con el nuevo DT de La Roja

Aunque desde hace unos meses los rumores apuntaban a que el interinato de Nicolás Córdoba en la banca de la Selección chilena se extendería al menos hasta final de año, todo parece indicar que el próximo entrenador de la Roja se definiría antes de lo previsto.

Así lo dio a conocer el periodista Fernando Tapia, quien en el programa Hay Zoom aseguró que la Federación de Fútbol, liderada por Pablo Milad, buscaría designar pronto al sucesor de Ricardo Gareca, quien dejó el puesto vacante hace un año.

Según el comunicador, en Quilín se habrían reunido con cuatro estrategos, alcanzando un acuerdo de palabra con uno de ellos y si bien el arribo del DT no está cerrado, remarcó que su nombre se ha mantenido en reserva.

El profesional advirtió que la dirigencia del fútbol criollo buscaría dejar armada toda una estructura deportiva antes del término del periodo de Milad y ka posterior implementación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

"Si te das cuenta suceden cosas en la Federación que parecen indicar que sí, el cambio de la marca en la camiseta, recursos más frescos. Se están tomando decisiones antes del cambio de presidente", sentenció Tapia.

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