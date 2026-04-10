Fecha 9 de la Liga de Primera: Everton busca salir de posiciones incómodas y Deportes Limache va por el liderato del torneo

Luego de que la octava jornada llegara a su fin durante el día lunes, la organización del fútbol chileno ya oficializó cómo se disputará la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División.

El puntapié inicial de esta nueva etapa del torneo se dará en la ciudad de Rancagua. Específicamente, será el viernes 10 de abril a las 20:00 horas cuando O'Higgins reciba a Huachipato en el césped del estadio El Teniente.

Para la jornada sabatina, uno de los cruces que acapara las miradas es el que protagonizarán Audax Italiano y Universidad Católica. Dicho compromiso está fijado a las 17:30 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

Al día siguiente, la atención se trasladará a la Región de Ñuble. En el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Universidad de Chile deberá presentarse como visitante frente a Ñublense, en un choque pactado también para las 17:30 horas del domingo.

Una situación particular vivirá el encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido. Las acciones en el estadio Monumental no se llevarán a cabo este fin de semana, sino que fueron reprogramadas para el próximo 3 de mayo.

A continuación, el detalle íntegro con la cartelera de la novena fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 10 DE ABRIL

20:00 horas, O'Higgins vs. Huachipato, estadio El Teniente.

SÁBADO 11 DE ABRIL

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Everton, estadio La Portada.

17:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad Católica, estadio Bicentenario La Florida.

20:00 horas, Palestino vs. Deportes Limache, estadio Municipal La Cisterna.

DOMINGO 12 DE ABRIL

17:30 horas, Ñublense vs. Universidad de Chile, estadio Nelson Oyarzún.

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. Cobresal, estadio Ester Roa.

LUNES 13 DE ABRIL

20:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes Concepción, estadio Nicolás Chahuán.

DOMINGO 3 DE MAYO

17:30 horas, Colo Colo vs. Coquimbo Unido, estadio Monumental.

PURANOTICIA