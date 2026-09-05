Fausto Grillo hace mea culpa por su expulsión ante Audax Italiano: "Es un error mío"

Fausto Grillo, defensa de Deportes Concepción, asumió la culpa por su expulsión en la derrota ante Audax Italiano, luego de haberle dado un cabezazo al lateral floridano Felipe Salomoni en el minuto 74.

En conversación con radio Biobío después del compromiso disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, el central reconoció que "es un error mío claramente, hay que reconocerlo".

"Yo no me quedo en el suelo y no la van a ver. Entonces creo que es un aprendizaje para mí: que cualquier impacto que sienta, hay que quedarse, por más que el fútbol no se juegue. Hoy es el nuevo fútbol que hay con el VAR", complementó el argentino, quien reveló que se disculpó con el árbitro Piero Maza una vez concluido el pleito.

Por otra parte, el ex hombre de O'Higgins lamentó el deplorable estado del césped en el reducto penquista, afirmó que los perjudica tanto a ellos como a los rivales. "Es para ambos, pero bueno, estamos en Primera División y ojalá podamos mejorar el campo de juego", puntualizó.

En esa misma línea, el trasandino agregó que "sé que es difícil. La gente trabaja día a día e intenta dar lo mejor; hemos tenido partidos también muy complicados y la cancha creo que afecta para los dos, para brindar un espectáculo para la gente, que es la que paga la entrada y es la que quiere venir a ver un buen fútbol. (...) Pero bueno, es el escenario nuestro, nos tenemos que hacer fuertes de esta forma y duele haber perdido de local".

Para cerrar, Grillo aseguró que al margen del gran segundo semestre que está realizando el cuadro lila, la meta principal sigue siendo no descender. "Para un equipo que ascendió este año, el primer objetivo es mantener la categoría. El siguiente es, ojalá, clasificar a Copa, pero año tras año, esto es así en todos los países del mundo. El primer objetivo es mantener categoría y el segundo, obviamente, seguir creciendo", finalizó.

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