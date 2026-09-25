Prohíben ingreso a 2.866 hinchas de la U que asistieron al Sausalito y vetan a evertorianos para la revancha de Copa Chile

Si bien la ANFP todavía debe resolver qué pasará con los minutos restantes del partido de ida de los octavos de final de Copa Chile entre Everton y Universidad de Chile, el cual fue suspendido por los graves incidentes en el estadio Sausalito de Viña del Mar, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana ya tomó cartas de cara a la revancha.

Es que el organismo confirmó las primeras medidas para el cotejo de vuelta entre azules y "ruleteros", el cual está programado para este domingo en el Estadio Nacional.

A través de un comunicado, la entidad decidió "prohibir el día domingo 27 de septiembre el ingreso de los 2.866 hinchas que concurrieron a la zona del Estadio Sausalito donde se produjeron los graves desmanes en la región de Valparaíso".

Además, se decidió "el congelamiento de la venta de entradas para este evento deportivo", lo cual significará una reducción del aforo autorizado.

También, anunció que "se ha reclasificado el partido de TIPO B a TIPO A, para elevar las exigencias a los clubes en materia de seguridad".

Otra determinación afecta a los hinchas de Everton: “Se ha prohibido la asistencia de público de visita”.

"La Resolución que emite la Delegación Presidencial establece medidas claras y concretas que deben ser respetadas estrictamente por los clubes organizadores, o de lo contrario se arriesgan a que se suspenda la concurrencia de público a los partidos de fútbol", concluyó en la misiva.

PURANOTICIA