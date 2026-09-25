Minutos restantes del partido entre Everton y la U se disputarán el mismo día de la revancha en el Estadio Nacional

Después que se suspendiera el partido entre Everton y Universidad de Chile a los 82 minutos, por la ida de los octavos de final de Copa Chile, debido a graves incidentes en el estadio Sausalito de Viña del Mar, había expectación por la resolución sobre los minutos que faltaban por disputar.

Y este viernes, el directorio de la Federación de Fútbol de Chile tomó una insólita determinación sobre el resto del cotejo que ganaba el cuadro azul por 1-0.

Se decidió reiniciar los minutos restantes del encuentro este domingo 27, mismo día en que se disputará el encuentro de vuelta entre azules y "ruleteros".

"La Federación de Fútbol de Chile (FFCH) informa que, tras la suspensión en el minuto 82 por incidentes de seguridad en el partido válido por los octavos de final ida de la Copa Chile Coca Cola Zero Azúcar 2026, entre Everton y Universidad de Chile, disputado el jueves 24 de septiembre a las 20.30 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el directorio de FFCH ha decidido de acuerdo a las bases del campeonato conforme a su artículo 4 inciso tercero reiniciar los minutos restantes del encuentro este domingo 27 de septiembre a las 14.45 horas en el Estadio Nacional", informó el organismo de Quilín a través de un comunicado.

"La reanudación de este partido se disputará desde el minuto que fue suspendido y será sin público en las tribunas", añadió en la misiva.

La determinación es singular, debido a que el partido de vuelta se jugará el mismo día y en el mismo recinto, pues está programado para las 17:30 horas y la apertura de las puertas para los hinchas será a las 15:00 horas.

"Con respecto a la venta de entradas queda limitada hasta las ya emitidas a la fecha conforme a las decisiones ya adoptadas por la autoridad. El ingreso de los espectadores se hará una vez finalizada la fracción restaste del partido de ida y en coordinación con la Delegación Presidencial, Carabineros y la seguridad del club local", sostuvo la Federación.

Hay que consignar que las personas que estuvieron presentes en Sausalito no podrán ingresar al Nacional, sin importar que ya hayan comprado su boleto.

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