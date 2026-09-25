Declaran al Manchester City culpable de romper más de 100 reglas financieras del fútbol inglés

El Manchester City fue declarado culpable en la investigación por la infracción de más de 100 normas financieras de las que se le acusaba en Reino Unido, según informaron fuentes a la BBC.

Aunque no se ha determinado una sanción, y el club está en posición de apelar la decisión, las consecuencias podrían ser drásticas, desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés, según el editor de BBC Sport, Dan Roan.

El escándalo surgió en febrero de 2023, cuando el multicampeón de la Premier League fue acusado de 115 infracciones a las normas relacionadas con el llamado "juego limpio financiero", producto de una investigación de cuatro años.

Los cargos se refieren al período de negocios que tuvo el club entre 2009 y 2018.

El City infringió las normas que exigen al club proporcionar "información financiera precisa que ofrezca una imagen fiel y justa de la situación financiera del club".

El caso fue remitido a una comisión independiente, que comenzó una audiencia a puerta cerrada de 10 semanas en septiembre de 2024.

El club entonces negó rotundamente todos los cargos y afirmó que su caso estaba respaldado por un "conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables".