Declaran al Manchester City culpable de romper más de 100 reglas financieras del fútbol inglés

Aunque no se ha determinado una sanción, y el club está en posición de apelar la decisión, las consecuencias podrían ser drásticas, desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés.
El Manchester City fue declarado culpable en la investigación por la infracción de más de 100 normas financieras de las que se le acusaba en Reino Unido, según informaron fuentes a la BBC.
Aunque no se ha determinado una sanción, y el club está en posición de apelar la decisión, las consecuencias podrían ser drásticas, desde la pérdida de puntos hasta la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés, según el editor de BBC Sport, Dan Roan.
El escándalo surgió en febrero de 2023, cuando el multicampeón de la Premier League fue acusado de 115 infracciones a las normas relacionadas con el llamado "juego limpio financiero", producto de una investigación de cuatro años.
Los cargos se refieren al período de negocios que tuvo el club entre 2009 y 2018.
El City infringió las normas que exigen al club proporcionar "información financiera precisa que ofrezca una imagen fiel y justa de la situación financiera del club".
El caso fue remitido a una comisión independiente, que comenzó una audiencia a puerta cerrada de 10 semanas en septiembre de 2024.
El club entonces negó rotundamente todos los cargos y afirmó que su caso estaba respaldado por un "conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables".
Y en un comunicado emitido este viernes, reiteró su posición: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes por resolver y sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC sigue siendo la misma que la expresada en el comunicado del club de febrero de 2023".
Agregó: "El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la base de que la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas".
Tras conocerse la noticia de la culpabilidad, la Premier League se negó a hacer comentarios.
BBC Sport también ha sido informado de que, en caso de una decisión desfavorable, el Manchester City apelará contra las conclusiones.
El club ganó ocho trofeos durante el período que abarca el caso (2009-2018), entre ellos tres títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga, un Community Shield y una Copa de Inglaterra.
La Copa de Inglaterra 2010-11 fue el primer trofeo importante del City en 35 años, mientras que el título de la Premier League 2011-12 fue el primero de los ocho que han ganado.
Una de las acusaciones que enfrentó el City fue que realizó pagos secretos "fuera de los libros" al exentrenador Roberto Mancini a través de honorarios de consultoría de un club de Abu Dabi.
Tanto el City como Mancini lo niegan.
La acusación se enfocó en 115 infracciones a las normas de la Premier League.
Estas se agrupan en cinco categorías diferentes:
Los cargos que se refieren a encubrimiento de fondos procedentes de los propietarios -que, en la práctica, constituían una donación de estos- como ingresos por patrocinio son clave.
Según las reglas de la Premier League, a los clubes solo se les permitía tener pérdidas de 115 millones de libras esterlinas (unos US$150 millones) en un período de tres años. Al disimular el dinero como ingresos por patrocinio, se logra reducir las pérdidas.
También es grave el pago fuera de libros contables. En la práctica, un empleado -ya sea un entrenador o un jugador- tenía un contrato para jugar con el Manchester City, pero también ha habido acusaciones de que recibían pagos de organizaciones de Abu Dabi que están relacionadas, directa o indirectamente, con el dueño del club.
Por lo tanto, esto reduciría los costos y las pérdidas que generan.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO