Faustino Asprilla afirma que si Chile "se para bien puede complicarle la vida a Colombia"

La Selección chilena visitará este martes a Colombia en Barranquilla desde las 17:30 horas, en un partido vital para la Roja, pues necesita sumar urgentemente para intentar salir del último lugar de la tabla de las Clasificatorias y así seguir soñando con el Mundial 2026.

Y pese a que el combinado nacional vive uno de sus peores momentos, un histórico de los "cafetaleros" como es el exgoleador Faustino Asprilla no se confía de la crisis que vive el conjunto criollo.

En conversación con ESPN Chile, el otrora artillero aseguró que "no se puede jugar relajado nunca al fútbol. Los jugadores de Colombia saben del momento difícil de Chile, sobre todo en la tabla y de que hace rato no suman puntos. Pero eso no quiere decir que se les haya olvidado jugar al fútbol".

"Gareca la última vez que vino acá con Perú supo parar muy bien el equipo y se llevó un triunfo. Ya conoce esta plaza y me imagino que les pasará toda la información para hacer un buen partido", añadió el "Tino".

Además, el ex Universidad de Chile agregó que "en las Eliminatorias son dos fases diferentes. La primera ronda es una cosa y ya para la segunda los partidos se ponen más difíciles y complicados. Chile no ha encontrado un equipo porque tuvo una generación muy linda, donde ganaron dos Copas América y clasificaron a mundiales. Ahora están pasando un momento que también vivieron otros, que es encontrar jugadores que estén a la altura".

Por último, Asprilla advirtió que "eso no quiere decir que el partido será fácil. Todos los partidos de eliminatorias son difíciles y si Chile se para bien puede complicarle la vida a Colombia en Barranquilla".

(Imagen: Faustino “El Tino” Asprilla)

